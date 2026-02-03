Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 16 febbraio 2026, 08:35

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile partita di Sesto Fiorentino dove la Lucchese ha colto un punto al termine di una gara molto combattuta che ha visto rosicchiare due punti dalla Zenith Prato.

La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra rossonera. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!