Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti (con il pari della Zenith Prato e la vittoria del Viareggio) del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
giovedì, 19 febbraio 2026, 07:49
A sette giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.
lunedì, 16 febbraio 2026, 08:35
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile partita di Sesto Fiorentino dove la Lucchese ha colto un punto al termine di una gara molto combattuta che ha visto rosicchiare due punti dalla Zenith Prato
mercoledì, 11 febbraio 2026, 08:43
Fermi i primi due in classifica, Riad per infortunio e Santeramo per squalifica, è il portiere rossonero a fare un balzo al terzo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima...
lunedì, 9 febbraio 2026, 08:05
Alle ore 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile ma molto importante vittoria casalinga dei rossoneri contro il San Giuliano che ha permesso di allungare in classifica sulle dirette inseguitrici