Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti (con il pari della Zenith Prato e la vittoria del Viareggio) del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa.

La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!