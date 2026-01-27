Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 9 febbraio 2026, 08:05
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile ma molto importante vittoria casalinga dei rossoneri contro il San Giuliano che ha permesso di allungare in classifica sulle dirette inseguitrici.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra rossonera. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 7 febbraio 2026, 14:08
Prosegue il percorso dell'omaggio della città alla storia della Lucchese. Dopo il grande successo della mostra itinerante in centro storico per i 120 anni del club rossonero e il successivo allestimento a Palazzo Guinigi, l'esposizione trova ora una nuova e significativa collocazione, grazie alla Lucchese Calcio, allo stadio
martedì, 3 febbraio 2026, 08:22
Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad solo al comando, inseguono Santeramo, Pupeschi e Bartolotta
lunedì, 2 febbraio 2026, 09:00
Alle ore 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare importantissima vittoria dei rossoneri a Castelnuovo che ha consentito di allungare in classifica per i passi falsi delle dirette concorrenti
martedì, 27 gennaio 2026, 08:18
L'attaccante rossonero inizia a fare il vuoto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, prendendo margine sul secondo e terzo rispettivamente Santeramo e Bartolotta