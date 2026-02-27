A Corner Corto c'è Matteo Brunori

Banca di Pescia

lunedì, 9 marzo 2026, 07:43

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Larcianese, ma soprattutto degli sviluppi futuri con il patron Matteo Brunori della Lucchese che in diretta risponderà alle domande dei tifosi.

La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 5 marzo 2026, 17:45

Larcianese-Lucchese: 700 biglietti riservati ai tifosi rossoneri

Definite le modalità di accesso per i sostenitori rossoneri allo stadio di Monsummano Terme: avranno a disposizione 700 tagliandi di tribuna coperta. Ecco dove acquistarli e i prezzi

martedì, 3 marzo 2026, 08:38

Gazzettino d'argento, Santeramo prova a riaprire i giochi

A sei giornate dalla fine, si riapre la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo prova a insidiare il primo posto di Riad, per il...

lunedì, 2 marzo 2026, 09:13

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Massese che ha permesso di riportare a otto punti il margine di vantaggio sulle seconde

venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31

Lucchese-Massese, biglietti in vendita

La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30. Ecco dove acquistarli e gli orari della biglietteria

