Gazzettino d'argento: Pupeschi mette Santeramo nel mirino

martedì, 10 marzo 2026, 14:32

A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sono sempre più vicini.

Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,50, e sembra difficilmente attaccabile, alle sue spalle è però bagarre con capitan Santeramo a 6,29 che vede da vicino il terzo incomodo, ovvero il compagno di reparto Pupeschi ora a 6,25: davvero una corsa spalla a spalla tra i due difensori centrali, visto che dietro perdono un po' i colpi: Milan è a 6,21, Bartolotta a 6,18. La lotta per il podio è ormai ristretta a questo quintetto.

Contro la Larcianese i migliori in campo sono stati Riad e Pupeschi con un voto medio pari a 6,67. Continuano a essere buoni gli impatti degli ultimi arrivati, Fedato, Zenuni e Tosi, che ottengono un voto medio rispettivamente di 6,36, 6,08 e 6,14 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.