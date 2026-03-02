Gazzettino d'argento: Pupeschi mette Santeramo nel mirino

Mondo Pantera
martedì, 10 marzo 2026, 14:32
A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sono sempre più vicini.
Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,50, e sembra difficilmente attaccabile, alle sue spalle è però bagarre con capitan Santeramo a 6,29 che vede da vicino il terzo incomodo, ovvero il compagno di reparto Pupeschi ora a 6,25: davvero una corsa spalla a spalla tra i due difensori centrali, visto che dietro perdono un po' i colpi: Milan è a 6,21, Bartolotta a 6,18. La lotta per il podio è ormai ristretta a questo quintetto.
Contro la Larcianese i migliori in campo sono stati Riad e Pupeschi con un voto medio pari a 6,67. Continuano a essere buoni gli impatti degli ultimi arrivati, Fedato, Zenuni e Tosi, che ottengono un voto medio rispettivamente di 6,36, 6,08 e 6,14 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
lunedì, 9 marzo 2026, 07:43
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Larcianese, ma soprattutto degli sviluppi futuri con il patron Matteo Brunori della Lucchese che in diretta risponderà alle domande dei tifosi
giovedì, 5 marzo 2026, 17:45
Definite le modalità di accesso per i sostenitori rossoneri allo stadio di Monsummano Terme: avranno a disposizione 700 tagliandi di tribuna coperta. Ecco dove acquistarli e i prezzi
martedì, 3 marzo 2026, 08:38
A sei giornate dalla fine, si riapre la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo prova a insidiare il primo posto di Riad, per il...
lunedì, 2 marzo 2026, 09:13
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Massese che ha permesso di riportare a otto punti il margine di vantaggio sulle seconde