Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, Santeramo prova a riaprire i giochi

martedì, 3 marzo 2026, 08:38

A sei giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.

Riad, tornato in campo, è ancora primo con un voto medio pari a 6,50, e sembra difficilmente attaccabile, alle sue spalle è però bagarre con capitan Santeramo a 6,29 e poi una nutrita pattuglia di calciatori che si contendono i posti. Terzo è ora Pupeschi con 6,23, poco più dietro Milan a 6,21, Bartolotta a 6,18, poi Russo (6,11), Del Rosso e Lorenzini (6,10). Sulla carta sono tutti in lotta per il podio.

Contro la Massese i migliori in campo sono stati Sansaro, Pupeschi, Santeramo e Fedato. Da sottolineare che continuano a essere buoni gli impatti degli ultimi arrivati, Fedato, Zenuni e Tosi, che ottengono un voto medio rispettivamente di 6,39, 6,08 e 6,14 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.