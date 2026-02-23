Larcianese-Lucchese: 700 biglietti riservati ai tifosi rossoneri

Mondo Pantera
giovedì, 5 marzo 2026, 17:45
In vista della gara Larcianese-Lucchese, in programma allo stadio “Roberto Strulli” di Monsummano Terme, sono state definite le modalità di accesso per i sostenitori rossoneri.
Per i tifosi della Lucchese – comunica la società rossonera – sono riservati 700 posti in Tribuna Centrale, con ingresso da Via Fratelli Rosselli. La biglietteria sarà attiva presso due punti vendita situati all’ingresso dell’impianto, lato tribuna centrale. Prezzi biglietti:Tribuna Intero: € 12Tribuna Ridotto (12-18 anni): € 5 Under 12: ingresso gratuito.
martedì, 3 marzo 2026, 08:38
A sei giornate dalla fine, si riapre la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo prova a insidiare il primo posto di Riad, per il...
lunedì, 2 marzo 2026, 09:13
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Massese che ha permesso di riportare a otto punti il margine di vantaggio sulle seconde
venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30. Ecco dove acquistarli e gli orari della biglietteria
lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa