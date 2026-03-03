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Lucchese-Montespertoli, biglietti in vendita

venerdì, 13 marzo 2026, 08:14

La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 13 marzo è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Montespertoli, gara valida per la 30ª giornata del campionato in programma domenica alle ore 14:30.

Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: Intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7. CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.

Ecco dove acquistarli: Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point – Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.