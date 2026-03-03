Lucchese-Montespertoli, biglietti in vendita

Mondo Pantera
venerdì, 13 marzo 2026, 08:14
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 13 marzo è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Montespertoli, gara valida per la 30ª giornata del campionato in programma domenica alle ore 14:30.
Ecco i prezzi dei biglietti. GRADINATA: Intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7. CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.
Ecco dove acquistarli: Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point – Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 15:30–19:30, domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
martedì, 10 marzo 2026, 14:32
A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sempre più vicini
lunedì, 9 marzo 2026, 07:43
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Larcianese, ma soprattutto degli sviluppi futuri con il patron Matteo Brunori della Lucchese che in diretta risponderà alle domande dei tifosi
giovedì, 5 marzo 2026, 17:45
Definite le modalità di accesso per i sostenitori rossoneri allo stadio di Monsummano Terme: avranno a disposizione 700 tagliandi di tribuna coperta. Ecco dove acquistarli e i prezzi
martedì, 3 marzo 2026, 08:38
A sei giornate dalla fine, si riapre la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo prova a insidiare il primo posto di Riad, per il...