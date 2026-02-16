Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 2 marzo 2026, 09:13
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Massese che ha permesso di riportare a otto punti il margine di vantaggio sulle seconde.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
venerdì, 27 febbraio 2026, 09:31
La Lucchese Calcio comunica che da venerdì 27 febbraio è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Massese, gara valida per la 28ª giornata del campionato in programma domenica prossima alle ore 14,30. Ecco dove acquistarli e gli orari della biglietteria
lunedì, 23 febbraio 2026, 08:26
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare degli esiti del turno di riposo dei rossoneri che ora sono attesi dall'ostico derby con la Massese quando mancano ormai sette turni alla fine del campionato che li vede in testa
giovedì, 19 febbraio 2026, 07:49
A sette giornate dalla fine, si accende ancora di più la lotta per il podio nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione.
lunedì, 16 febbraio 2026, 08:35
Torna (ore 19.05) l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della difficile partita di Sesto Fiorentino dove la Lucchese ha colto un punto al termine di una gara molto combattuta che ha visto rosicchiare due punti dalla Zenith Prato