Anche Cronache di spogliatoio rende onore alla Lucchese

Mondo Pantera
giovedì, 16 aprile 2026, 09:12
La Lucchese continua a restare al centro dell'attenzione mediatica: dopo le congratulazione di Vasco Rossi, per il coro dei tifosi sulla scorta dalla sua celebre "T'immagini", anche il seguitissimo profilo Instagram Cronache di spogliatoio, uno dei più seguiti dagli amanti del calcio, ha dedicato spazio ai rossoneri, in mezzo a notizie del calcio mondiale.
"In meno di un anno la Lucchese è passata dal fallimento alla vittoria del campionato da imbattuta con conseguente promozione in Serie D", ecco le parole usate dal profilo Instagram che ha 1,6 milioni di follower. E che lo spazio riservato alla Lucchese abbia trovato il generale consenso, lo confermano i "mi piace" sulla storia: ben oltre 24mila.
mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51
I giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti: Santeramo, Pupeschi e Milan
martedì, 14 aprile 2026, 11:36
Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città"
lunedì, 13 aprile 2026, 12:21
La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri
lunedì, 13 aprile 2026, 09:07
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare della meritata promozione, finalmente matematica, dei rossoneri autori di un campionato da assoluti protagonisti