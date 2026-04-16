Anche Cronache di spogliatoio rende onore alla Lucchese

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51

I giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti: Santeramo, Pupeschi e Milan

martedì, 14 aprile 2026, 11:36

Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città"

lunedì, 13 aprile 2026, 12:21

La meritata promozione di ieri ha generato molta attenzione anche nel mondo dei media. I quotidiani locali Il Tirreno e La Nazione hanno dedicato ampi servizi all'impresa dei ragazzi di mister Pirozzi e le stesse locandine fuori dalle edicole sono interamente dedicate ai rossoneri

lunedì, 13 aprile 2026, 09:07

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare della meritata promozione, finalmente matematica, dei rossoneri autori di un campionato da assoluti protagonisti