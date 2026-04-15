A Corner Corto c'è Il dg Andrea Gianni

Mondo Pantera
lunedì, 20 aprile 2026, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare con il direttore generale rossonero Andrea Gianni di quanto fatto in questa stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche del futuro.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
sabato, 18 aprile 2026, 16:50
Le 200 magliette celebrative che la società rossonera aveva fatto ristampare a tempo di record sulla scorta di quelle indossate dai giocatori domenica scorsa a fine gara in occasione della promozione matematica, sono andate esaurite in poche ore al botteghino dello stadio
giovedì, 16 aprile 2026, 17:39
Grande partecipazione e clima carico di entusiasmo per la tredicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta dal Museo Rossonero, ancora una volta gremito di tifosi e appassionati. Un appuntamento che continua a crescere
giovedì, 16 aprile 2026, 09:12
La Lucchese continua a restare al centro dell'attenzione mediatica: dopo le congratulazione di Vasco Rossi, per il coro dei tifosi sulla scorta dalla sua celebre "T'immagini", anche il seguitissimo profilo Instagram Cronache di spogliatoio ha dedicato spazio ai rossoneri
mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51
I giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti: Santeramo, Pupeschi e Milan