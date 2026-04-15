Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Il dg Andrea Gianni

lunedì, 20 aprile 2026, 08:56

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online e sarà l'occasione per parlare con il direttore generale rossonero Andrea Gianni di quanto fatto in questa stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche del futuro.

La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!