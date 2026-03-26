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Cuore Rossonero, emozioni e memoria: la stagione del ’77 rivive al Museo Rossonero

giovedì, 9 aprile 2026, 15:01

Grande partecipazione di pubblico per la dodicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta su Retemia dal Museo Rossonero. Una serata intensa, ricca di ricordi e forti emozioni, resa possibile grazie alla collaborazione con Lucca United e magistralmente presentata da Emanuela Lo Guzzo.



Il cuore della trasmissione è stato dedicato alla rievocazione della straordinaria stagione 1977, una delle pagine più amate della storia rossonera. In studio Massimo Morgia, Lucio Nobile e altri rappresentanti della squadra dell’epoca hanno riportato alla luce aneddoti, curiosità e momenti indelebili, facendo rivivere al pubblico presente e a quello da casa l’entusiasmo di quegli anni. Racconti spontanei, sorrisi e memoria condivisa hanno trasformato la puntata in un vero viaggio nel tempo.



Particolarmente suggestivo anche il contributo registrato in esterna con Agostino Baccelli, storico tifoso di San Vito, autore e organizzatore della memorabile trasferta di Ferrara proprio in quella stagione. Un racconto che ha riportato alla mente l’incredibile esodo di ben 6000 lucchesi, partiti in massa per sostenere la propria squadra in una delle trasferte più iconiche della storia rossonera. Un esempio di passione popolare che ancora oggi rappresenta un simbolo per tutta la tifoseria.



Spazio poi al passato più recente con la presenza dell’ex numero uno della Lucchese, Leandro Casapieri. Molto toccante il suo racconto legato al tradizionale rito della legatura della sciarpa “Sara con noi” alla rete della sua porta. Nel ricordare Sara Di Piazza, Casapieri non ha trattenuto l’emozione, regalando uno dei momenti più intensi della serata. Un gesto che racconta non solo il calciatore, ma anche l’uomo. Oggi Casapieri continua la sua carriera nel beach soccer ed è impegnato anche nella nuova Kings League.



Ancora una volta Cuore Rossonero ha fatto rete, unendo generazioni diverse sotto i colori della Lucchese e lanciando un messaggio chiaro e condiviso: domenica tutti allo stadio per festeggiare la Lucchese. Un invito sentito, nato dal passato ma rivolto al presente, per continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.