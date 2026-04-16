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Cuore Rossonero, la tredicesima emoziona il Museo Rossonero: Santeramo guida il racconto di una stagione da sogno

giovedì, 16 aprile 2026, 17:39

Grande partecipazione e clima carico di entusiasmo per la tredicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta dal Museo Rossonero, ancora una volta gremito di tifosi e appassionati. Un appuntamento che continua a crescere, reso possibile grazie alla collaborazione con Lucca United.

Ospite d’onore il capitano Salvatore Santeramo, reduce da una stagione straordinaria culminata con la promozione. Il leader rossonero ha conquistato il pubblico con racconti autentici, tra aneddoti di spogliatoio, momenti difficili e la forza di un gruppo che ha saputo compattarsi fino a raggiungere un traguardo tanto atteso. Le sue parole hanno restituito il senso di appartenenza e sacrificio che hanno accompagnato l’intero cammino della squadra. Non è mancato il consueto sguardo alla storia, grazie al contributo registrato in esterna con Agostino Baccelli, super tifoso di San Vito e memoria vivente del tifo rossonero.



Una puntata che ha unito passato e presente, memoria e attualità, fino a costruire un finale che va oltre il racconto sportivo. Perché da una parte c’è Retemia, impegnata ogni giorno nella sua missione di divulgazione, nel dare voce a una comunità e nel custodire la storia di un popolo. Dall’altra c’è la Lucchese, capace di rialzarsi dopo le difficoltà dello scorso anno, risorgere dalle proprie ceneri e tornare protagonista, con orgoglio e identità.



Due storie che si intrecciano, due missioni che corrono parallele ma con lo stesso obiettivo: non far spegnere mai la passione rossonera.

E mentre il campo chiama, anche da lontano, l’invito è chiaro: i tifosi non potranno essere presenti per l’ennesima trasferta vietata, ma potranno comunque stringersi idealmente attorno alla squadra. Retemia produrrà infatti la diretta dell’ultima gara sulla pagina Facebook del Cecina, offrendo a tutti la possibilità di esserci, anche a distanza.

Perché quando una squadra rinasce e un popolo la sostiene, nessun divieto può fermare davvero la passione. Appuntamento davanti allo schermo: la Lucchese chiama, la città risponde.