Gazzettino d'argento: a 90' dalla fine, i giochi sono ancora aperti

Mondo Pantera
mercoledì, 22 aprile 2026, 08:20
Ancora incertezza sul podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: si deciderà nell'ultima giornata. dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan vicinissimi.
Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,48 e ormai è impossibile per gli inseguitori raggiungerlo. Decisamente più viva la lotta per la seconda posizione che vede ora tre giocatori in lotta: capitan Santeramo è a 6,28, ma alle sue spalle ci sono Pupeschi e Milan a 6,25. Poco più dietro Bartolotta a 6,20 può ancora sulla carta sperare. E' davvero tutta da scrivere la classifica finale del podio di questa edizione e deciderà a questo punto la gara conclusiva contro il Fucecchio. Contro il Cecina, i migliori in campo a pari merito sono stati Santeramo e Milan con un voto medio di giornata pari a 6,17.
La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".
La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.
In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.
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