Mondo Pantera



La Curva Ovest al lavoro per la coreografia

venerdì, 10 aprile 2026, 08:03

Fervono i preparativi in Curva Ovest. Per domenica prossima i ragazzi della curva rossonera stanno allestendo una coreografia molto particolare a cui stanno lavorando da giorni e le indiscrezioni parlano di un qualcosa dal grande e spettacolare impatto scenico. Proprio per questo motivo, con un appello pubblicato su Facebook, è stato chiesto di arrivare per tempo allo stadio.

"La partita di domenica – si legge sul profilo Fuori la voce – come tutti sappiamo è di fondamentale importanza. È per questo e per l’instancabile passione per Lucca e la sua squadra che i ragazzi della Ovest hanno organizzato una coreografia. Per la riuscita del tutto, ecco le indicazioni che tutti dovranno seguire: Consigliamo vivamente a tutti coloro che dovranno acquistare il biglietto, di farlo in prevendita, così da evitare inutili file e ingorghi ai botteghini e al prefiltraggio. Al fine della riuscita della coreografia sarà fondamentale il posizionamento di ogni persona, per questo ogni tifoso rossonero dovrà entrare almeno un ora prima in curva, cioè alle 14. La curva sarà divisa in varie fasce con del fettucciato, ogni tifoso dovrà stare all’interno di quest’ultimo. I cartoncini che troverete per terra NON VANNO SPOSTATI, ogni cartoncino rappresenta una postazione per una persona. Per ogni altra indicazione, ascoltate e collaborate con i soliti ragazzi che coordineranno il tutto.Facciamo vedere ancora una volta quanto è alto l’orgoglio di combattere per Lucca e per i suoi colori! TUTTI IN CURVA!".