Lo spettacolo del Porta Elisa

Mondo Pantera
domenica, 12 aprile 2026, 17:01
E' stata una caccia al biglietti iniziata sin da giovedì scorso con una progressione impressionante negli acquisti dei tagliandi sino ad arrivare alle 3502 presenze. Numeri, inutile dirlo, da categoria superiore (e non una), numeri che lo scorso anno in Serie C furono superati soltanto per lo spareggio drammatico contro il Sestri Levante. Ma lo spettacolo nello spettacolo a inizio gara, quando la Curva Ovest (esaurita nei posti disponibili, ovvero 2000) ha dato vita a una fantastica scenografica fatta da un megatelone riportante lo storico stemma della Repubblica di Lucca con su scritto “Libertas”. Ai lati cartoncini bianchi e rossi, ovvero i colori della città, sotto la scritta in latino “Luca potens sternit, sibi quae contraria cernit” srolotolato con il sottofondo emozionante de “Il mio canto libero” dell'intramontabile Lucio Battisti.
E poi un tifo straordinario, assordante, con davvero tanti ragazzi tornati a tifare rossonero, una vittoria nella vittoria, e l'esplosione al gol di Fedato in avvio. L'espulsione di Regoli e il gol sicurezza di Lorenzini sono stati accolti con un gran boato. Poi, solo l'attesa del triplice fischio via alla festa di tutti i giocatori prima sotto la curva poi per tutto lo stadio, con mister Pirozzi acclamato più volte. E nessuno in campo e sugli spalti che vuole lasciare lo stadio. Una giornata di festa, che ci voleva proprio. E' primavera al Porta Elisa.
sabato, 11 aprile 2026, 19:56
A stasera, il totale dei biglietti venduti è pari a 1850, a cui vanno aggiunti i circa 1000 abbonati per un totale di 2850. E ci sarà ancora domattina e sino all'inizio della gara per i ritardatari. Gli orari della domenica del botteghino
venerdì, 10 aprile 2026, 19:38
Anche oggi una coda ininterrotta al botteghino del Porta Elisa dopo i 300 di ieri, quasi 600 nella giornata di oggi. La possibilità che il Porta Elisa presenti un bel colpo d'occhio si fa di ora in ora sempre più concreta.
venerdì, 10 aprile 2026, 08:03
Per domenica prossima i ragazzi della curva rossonera stanno allestendo una coreografia molto particolare a cui stanno lavorando da giorni e le indiscrezioni parlano di un qualcosa dal grande e spettacolare impatto scenico. L'appello per arrivare per tempo allo stadio
giovedì, 9 aprile 2026, 19:48
In poche ore, nel primo pomeriggio di apertura della biglietteria per la gara di domenica prossima, sono stati già venduti oltre 300 biglietti con i tifosi rossoneri che hanno sin da subito voluto dimostrare di voler esserci nella gara che potrebbe decidere il campionato.