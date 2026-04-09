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Lo spettacolo del Porta Elisa

domenica, 12 aprile 2026, 17:01

E' stata una caccia al biglietti iniziata sin da giovedì scorso con una progressione impressionante negli acquisti dei tagliandi sino ad arrivare alle 3502 presenze. Numeri, inutile dirlo, da categoria superiore (e non una), numeri che lo scorso anno in Serie C furono superati soltanto per lo spareggio drammatico contro il Sestri Levante. Ma lo spettacolo nello spettacolo a inizio gara, quando la Curva Ovest (esaurita nei posti disponibili, ovvero 2000) ha dato vita a una fantastica scenografica fatta da un megatelone riportante lo storico stemma della Repubblica di Lucca con su scritto “Libertas”. Ai lati cartoncini bianchi e rossi, ovvero i colori della città, sotto la scritta in latino “Luca potens sternit, sibi quae contraria cernit” srolotolato con il sottofondo emozionante de “Il mio canto libero” dell'intramontabile Lucio Battisti.

E poi un tifo straordinario, assordante, con davvero tanti ragazzi tornati a tifare rossonero, una vittoria nella vittoria, e l'esplosione al gol di Fedato in avvio. L'espulsione di Regoli e il gol sicurezza di Lorenzini sono stati accolti con un gran boato. Poi, solo l'attesa del triplice fischio via alla festa di tutti i giocatori prima sotto la curva poi per tutto lo stadio, con mister Pirozzi acclamato più volte. E nessuno in campo e sugli spalti che vuole lasciare lo stadio. Una giornata di festa, che ci voleva proprio. E' primavera al Porta Elisa.

 

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