Lucchese-Perignano, è partenza boom in biglietteria

Mondo Pantera
giovedì, 9 aprile 2026, 19:48
E' una partenza boom, ben oltre ogni ragionevole aspettativa, quella che ha riservato la prima giornata di vendita dei tagliandi per Lucchese-Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa. Code si sono registrate sin dall'apertura del botteghino del Porta Elisa.
Nelle prime quattro ore, a stasera, sono già oltre 300 i tagliandi staccati, una buona parte dei quali della Curva Ovest, ma con acquisti che hanno interessato anche gli altri settori. Un risultato che lascia intravedere la concreta possibilità di un bel colpo d'occhio per domenica.
Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.
Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta a Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara,
giovedì, 9 aprile 2026, 15:01
Grande partecipazione di pubblico per la dodicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta su Retemia dal Museo Rossonero. Una serata intensa, ricca di ricordi e forti emozioni, resa possibile grazie alla collaborazione con Lucca United e magistralmente presentata da Emanuela Lo Guzzo.
giovedì, 9 aprile 2026, 13:11
La Lucchese Calcio comunica che da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fratres Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa: ecco dove acquistare i biglietti e i prezzi
venerdì, 3 aprile 2026, 09:08
Prosegue il successo della trasmissione Cuore Rossonero: è andata in onda l’undicesima puntata, condotta dal giornalista de Il Tirreno Michele Masotti, prodotta da Retemia e registrata all’interno del Museo Rossonero grazie alla preziosa collaborazione con Lucca United
giovedì, 26 marzo 2026, 07:31
Decima puntata di Cuore Rossonero ieri sera su ReteMia, in diretta con il pubblico dal Museo Rossonero, coordinata da uno strepitoso Luca Mandoli. Una serata speciale che ha segnato il primo traguardo importante della trasmissione, sempre più punto di riferimento per i tifosi della Lucchese