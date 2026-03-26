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Lucchese-Perignano, è partenza boom in biglietteria

giovedì, 9 aprile 2026, 19:48

E' una partenza boom, ben oltre ogni ragionevole aspettativa, quella che ha riservato la prima giornata di vendita dei tagliandi per Lucchese-Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa. Code si sono registrate sin dall'apertura del botteghino del Porta Elisa.

Nelle prime quattro ore, a stasera, sono già oltre 300 i tagliandi staccati, una buona parte dei quali della Curva Ovest, ma con acquisti che hanno interessato anche gli altri settori. Un risultato che lascia intravedere la concreta possibilità di un bel colpo d'occhio per domenica.

Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.

Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta a Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: venerdì: 15:30–19:30, sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara,