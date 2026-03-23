Lucchese-Perignano, via alla vendita dei tagliandi

Mondo Pantera
giovedì, 9 aprile 2026, 13:11
La Lucchese Calcio comunica che da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fratres Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa.
Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.
Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Cartaa Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30, Venerdì: 15:30–19:30, sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara,
venerdì, 3 aprile 2026, 09:08
Prosegue il successo della trasmissione Cuore Rossonero: è andata in onda l’undicesima puntata, condotta dal giornalista de Il Tirreno Michele Masotti, prodotta da Retemia e registrata all’interno del Museo Rossonero grazie alla preziosa collaborazione con Lucca United
giovedì, 26 marzo 2026, 07:31
Decima puntata di Cuore Rossonero ieri sera su ReteMia, in diretta con il pubblico dal Museo Rossonero, coordinata da uno strepitoso Luca Mandoli. Una serata speciale che ha segnato il primo traguardo importante della trasmissione, sempre più punto di riferimento per i tifosi della Lucchese
mercoledì, 25 marzo 2026, 08:05
A tre giornate dalla fine, i giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione si sono riaperti: dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo,...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...