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Lucchese-Perignano, via alla vendita dei tagliandi

giovedì, 9 aprile 2026, 13:11

La Lucchese Calcio comunica che da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fratres Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa.

Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.

Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Cartaa Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30, Venerdì: 15:30–19:30, sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara,