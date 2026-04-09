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Lucchese-Perignano: già venduti circa 900 biglietti

venerdì, 10 aprile 2026, 19:38

Una coda ininterrotta anche oggi al botteghino del Porta Elisa che testimonia il chiaro interesse dei tifosi rossoneri per il match di domenica della Lucchese con il Perignano che potrebbe segnare matematicamente la promozione. Alle 19,30 di stasera sono stati venduti quasi 900 biglietti, dunque dopo i 300 di ieri, quasi 600 nella giornata di oggi.

A stasera sono poco meno di 1900 le persone che hanno già, tra abbonamenti e biglietti, deciso di esserci. Una buona parte dei tagliandi sono, come prevedibile, di Curva Ovest (che ha una capienza limitata a 2000 posti) dove peraltro sta venendo allestita una grande coreografia da parte dei gruppi del tifo organizzato. L'ipotesi di un bel colpo d'occhio domenica si fa di ora in ora sempre piè reale.

Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.

Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta a Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara.