Lucchese-Perignano: già venduti circa 900 biglietti

Mondo Pantera
venerdì, 10 aprile 2026, 19:38
Una coda ininterrotta anche oggi al botteghino del Porta Elisa che testimonia il chiaro interesse dei tifosi rossoneri per il match di domenica della Lucchese con il Perignano che potrebbe segnare matematicamente la promozione. Alle 19,30 di stasera sono stati venduti quasi 900 biglietti, dunque dopo i 300 di ieri, quasi 600 nella giornata di oggi.
A stasera sono poco meno di 1900 le persone che hanno già, tra abbonamenti e biglietti, deciso di esserci. Una buona parte dei tagliandi sono, come prevedibile, di Curva Ovest (che ha una capienza limitata a 2000 posti) dove peraltro sta venendo allestita una grande coreografia da parte dei gruppi del tifo organizzato. L'ipotesi di un bel colpo d'occhio domenica si fa di ora in ora sempre piè reale.
Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.
Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta a Porcari e al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: sabato: 10-13 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
venerdì, 10 aprile 2026, 08:03
Per domenica prossima i ragazzi della curva rossonera stanno allestendo una coreografia molto particolare a cui stanno lavorando da giorni e le indiscrezioni parlano di un qualcosa dal grande e spettacolare impatto scenico. L'appello per arrivare per tempo allo stadio
giovedì, 9 aprile 2026, 19:48
In poche ore, nel primo pomeriggio di apertura della biglietteria per la gara di domenica prossima, sono stati già venduti oltre 300 biglietti con i tifosi rossoneri che hanno sin da subito voluto dimostrare di voler esserci nella gara che potrebbe decidere il campionato.
giovedì, 9 aprile 2026, 15:01
Grande partecipazione di pubblico per la dodicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta su Retemia dal Museo Rossonero. Una serata intensa, ricca di ricordi e forti emozioni, resa possibile grazie alla collaborazione con Lucca United e magistralmente presentata da Emanuela Lo Guzzo.
giovedì, 9 aprile 2026, 13:11
La Lucchese Calcio comunica che da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fratres Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa: ecco dove acquistare i biglietti e i prezzi