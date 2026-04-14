Polverizzate le maglie celebrative

Mondo Pantera
sabato, 18 aprile 2026, 16:50
Polverizzate in pochissimo tempo: le 200 magliette celebrative che la società rossonera aveva fatto ristampare a tempo di record sulla scorta di quelle indossate dai giocatori domenica scorsa a fine gara in occasione della promozione matematica, sono state esaurite in poche ore.
Una conferma dell'entusiasmo che continua a regnare in città. Probabile che una nuova ristampa possa essere effettuata in settimana prossima allo scopo di accontentare i tantissimi che non sono riusciti ad accamparsi la tshirt che sul davanti mostra una pantera e la scritta campioni e sul retro, sulla scorta della canzone di Vasco Rossi "T'immagini" riproduce il coro cantato dalla Curva Ovest.
giovedì, 16 aprile 2026, 17:39
Grande partecipazione e clima carico di entusiasmo per la tredicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta dal Museo Rossonero, ancora una volta gremito di tifosi e appassionati. Un appuntamento che continua a crescere
giovedì, 16 aprile 2026, 09:12
La Lucchese continua a restare al centro dell'attenzione mediatica: dopo le congratulazione di Vasco Rossi, per il coro dei tifosi sulla scorta dalla sua celebre "T'immagini", anche il seguitissimo profilo Instagram Cronache di spogliatoio ha dedicato spazio ai rossoneri
mercoledì, 15 aprile 2026, 08:51
I giochi per il podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, sono ancora aperti: dietro Riad, sono in tre per due posti: Santeramo, Pupeschi e Milan
martedì, 14 aprile 2026, 11:36
Anche la Croce Verde di Lucca, che domenicalmente cura il servizio ambulanze al Porta Elisa, fa i complimenti ai rossoneri per la promozione attraverso un post sul proprio profilo Facebook: "Noi della Croce Verde di Lucca non potevamo che esplodere di gioia insieme a tutta la città"