Mondo Pantera



Polverizzate le maglie celebrative

sabato, 18 aprile 2026, 16:50

Polverizzate in pochissimo tempo: le 200 magliette celebrative che la società rossonera aveva fatto ristampare a tempo di record sulla scorta di quelle indossate dai giocatori domenica scorsa a fine gara in occasione della promozione matematica, sono state esaurite in poche ore.

Una conferma dell'entusiasmo che continua a regnare in città. Probabile che una nuova ristampa possa essere effettuata in settimana prossima allo scopo di accontentare i tantissimi che non sono riusciti ad accamparsi la tshirt che sul davanti mostra una pantera e la scritta campioni e sul retro, sulla scorta della canzone di Vasco Rossi "T'immagini" riproduce il coro cantato dalla Curva Ovest.