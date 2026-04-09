Mondo Pantera



Lucchese-Perignano, continua la caccia al biglietto

sabato, 11 aprile 2026, 19:56

Code. Code. E ancora code. Da quanto giovedì scorso è stata aperta la prevendita per la gara della Lucchese con il Perignano il botteghino del Porta Elisa è stato preso d'assalto quotidianamente, così come tanti sono coloro che si sono recati a Lucca Carta a Porcari o che hanno acquistato il tagliando su internet. A stasera, il totale dei biglietti venduti è pari a 1850, a cui vanno aggiunti i circa 1000 abbonati per un totale di 2850. E ci sarà ancora domattina e sino all'inizio della gara per i ritardatari. Dopo i 300 di giovedì, i quasi 600 di venerdì, ecco dunque altri 900 e passa biglietti staccati oggi. Praticamente certo il superamento dei 3000 presenti.

Una buona parte dei tagliandi sono, come prevedibile, di Curva Ovest (che ha una capienza limitata a 2000 posti e al momento ne rimangono circa 300) dove peraltro sarà allestita una grande coreografia da parte dei gruppi del tifo organizzato. L'ipotesi di un bel colpo d'occhio domenica è ormai una certezza. Lo scorso anno, per lo spareggio playout contro il Sestri Levante, a 24 ore dal match i biglietti venduti ai tifosi rossoneri erano stati oltre 3400 (alla gara poi furono poco meno di 5000). Numeri, quelli di oggi in un campionato dilettantistico, che testimoniano l'affetto dei tifosi che va davvero al di là della categoria.

Ecco i prezzi dei tagliandi. GRADINATA: intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7 CURVA OVEST: Intero: €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6. TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13.

Ecco dove acquistarli : Online su www.go2.it oppure presso Lucca Carta a Porcari e domenica al Lucchese Point dello stadio con i seguenti orari: dalle 10 fino a inizio gara.