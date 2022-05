Play out, ecco chi è retrocesso

sabato, 14 maggio 2022, 19:50

Conclusi quattro dei cinque match in programma per i play out che hanno decretato i nomi delle formazioni che hanno raggiunto la salvezza. Ecco i risultati, con in maiuscolo le formazioni che disputeranno il prossimo campionato in C:

FIDELIS ANDRIA-Paganese 1-0

PRO SESTO-Seregno 1-1

VITERBESE-Fermana 2-0

Trento-Giana Erminio 1-0