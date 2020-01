Giudice sportivo, Benassi fermato per un turno

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:29

In memoria di Giulia Salotti, la studentessa di 14 anni morta nel rogo della sua abitazione di Socciglia, la Lucchese 1905 ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di osservare, in occasione del derby contro il Ghiviborgo, un minuto di raccoglimento e anche di disputare la gara con il lutto al braccio.

martedì, 21 gennaio 2020, 16:53

L'ex esterno rossonero Guido Favale, in questo inizio di stagione alla Reggiana, ha firmato un contratto con la Pistoiese dove rimarrà in prestito sino alla fine della stagione.

domenica, 19 gennaio 2020, 17:02

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza giornata di ritorno del girone A della Serie D. Ecco i risultati:

venerdì, 17 gennaio 2020, 14:23

La Lucchese 1905 comunica di aver ingaggiato il difensore Edoardo Soldati, classe 2000. Il neo rossonero ha iniziato la stagione nel Picerno, in Serie C, collezionando due presenze in campionato e una in Coppa Italia. Soldati è già disponibile per la prossima gara, domenica sul terreno del Real Forte Querceta.