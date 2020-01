L'ex rossonero Strechie va al Novara

Altre notizie brevi

domenica, 12 gennaio 2020, 17:01

Frenano tutte le prime in classifica nella seconda di ritorno. Ecco tutti i risultati:

sabato, 11 gennaio 2020, 08:15

Si giocheranno tutte domenica 12 gennaio le gare valide per la seconda di ritorno del girone A della Serie D. Ecco le partite in programma:

venerdì, 10 gennaio 2020, 08:15

Lucchese-Borgosesia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da William Villa della sezione AIA di Rimini. Villa sarà coadiuvato da Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e da Gilberto Laghezza di Mestre.

giovedì, 9 gennaio 2020, 07:39

Federico Papini, giovane difensore rossonero, è l'ospite della puntata di "Curva Ovest" in onda stasera, giovedì, su Noitv a partire dalle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.