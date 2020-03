Coronavirus: ecco l'ordinanza per assumere il personale sanitario

venerdì, 27 marzo 2020, 14:43

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha appena firmato l'ordinanza n. 19, quella che permette l'assunzione a tempo indeterminato di personale nell'ambito del servizio sanitario regionale. Le assunzioni riguardano tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione. Si sta procedendo attingendo alle relative graduatorie disponibili presso Estar, l'ente strumentale della Regione Toscana che si occupa delle forniture di apparecchi e presidi per il Sistema sanitario regionale e, appunto, di tenere graduatorie e di istruire i bandi finalizzati alle assunzioni, per poi fornirle al tutte le Aziende sanitarie interessate. Anche sulla base di quanto previsto da questa ordinanza, il Sistema sanitario regionale ha già provveduto o sta provvedendo all'assunzione di 433 Operatori socio sanitari, 1323 infermieri e 200 medici. Tanti sono quelli che si sono finora dichiarati disponibili a rispondere positivamente alla chiamata ricevuta. Ma in quest'ultimo caso i contatti e le proposte stanno proseguendo e si conta di arrivare prima possibile a raggiungere il fabbisogno, stimato in circa 400 medici. I tecnici di laboratorio già assunti o in corso di assunzione sono 31, i tecnici radiologi 51 e gli assistenti sanitari (addetti in particolare all'effettuazione dei tamponi) 17.