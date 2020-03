Tambellini, gli esami indicano miglioramento

Altre notizie brevi

martedì, 17 marzo 2020, 19:53

Mascherine per il personale sanitario, per i medici di medicina generale, per i volontari di Protezione Civile e per gli operatori che lavorano in prima linea per assistere le persone che hanno più bisogno e per garantire i servizi essenziali.

martedì, 17 marzo 2020, 18:40

I campionati di serie D verranno portati a termine: ne è sicuro il coordinatore della Serie D per la Lega Nazionale Dilettanti Luigi Barbiero, che è intervenuto in esclusiva alla trasmissione di Tv Prato "Il Gioco è Fatto"Lo ha detto il presidente federale Gravina: la stagione va terminata, se ci...

martedì, 17 marzo 2020, 18:39

Luca Porcu, tecnico del Verbania, è risultato risultato positivo al COVID-19, dopo essersi sottoposto agli appositi esami clinici, svolti dopo accusato i sintomi classici di infezione da Coronavirus.

martedì, 17 marzo 2020, 17:04

Questa mattina una pattuglia di cinque agenti della Polizia Municipale si è recata in via del Fosso per aiutare i volontari della Mensa della Carità a organizzare le file di persone in attesa davanti al servizio assistenziale, a norma della distanza di sicurezza contro la diffusione del coronavirus, dopo che...