Confcommercio, ecco come chiedere i finanziamenti per le piccole e medie imprese

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:53

In Toscana i lavoratori dipendenti di aziende in crisi potranno vedersi anticipare dalle banche a tasso e costo zero, se l’impresa non lo potrà fare, la cassa integrazione od altri ammortizzatori sociali spettanti: fino a 1400 euro come apertura di credito e in un’unica soluzione per l’emergenza Covid e con...

mercoledì, 15 aprile 2020, 13:29

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, anche in queste settimane di “lockdown” dovuto all’emergenza coronavirus ha continuato a lavorare per definire nuove modalità di gestione della formazione per le settimane e i mesi a venire, quando l’emergenza...

martedì, 14 aprile 2020, 18:50

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 18:38

E' stata prorogata fino al prossimo 3 maggio incluso – in relazione al rinnovo dei decreti del Governo sul divieto di circolazione delle persone - l’ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale. Il provvedimento, rappresenta un’ulteriore precauzione volta a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19.