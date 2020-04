Confcommercio, via ai corsi con didattica a distanza

mercoledì, 15 aprile 2020, 13:29

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, anche in queste settimane di “lockdown” dovuto all’emergenza coronavirus ha continuato a lavorare per definire nuove modalità di gestione della formazione per le settimane e i mesi a venire, quando l’emergenza sanitaria entrerà nella cosiddetta “fase – 2” ma resteranno in vigore limitazioni da seguire nei contatti fra persone. Ecco perché è pronta da parte di So. Ge. Se. Ter una piattaforma per la realizzazione della formazione a distanza. In calendario sono previsti corsi molto diversificati fra loro, così come avvenuto sinora, rivolta ad imprenditori che necessitano di mettersi in pari con gli adempimenti obbligatori, ma anche a persone intenzionate ad avviarsi verso nuove professioni, già occupate o inoccupate. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria sono previsti corsi di aggiornamento Haccp, ma anche altre offerte legate all’emergenza del momento come ad esempio un corso di vendita on – line. Sono previste inoltre corsi per agenti immobiliari e di commercio e corsi per la sicurezza sul lavoro. Confcommercio insomma non si ferma ed è pronta a ripartire. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio (referente Andrea Giammattei - sogeseter@confcommercio.lu.it - 0583/473126).