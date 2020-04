Riapre il Centro di Sanità Solidale con tutti i dispositivi di sicurezza per pazienti e medici

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:52

È in fase di riapertura anche il Centro di Sanità Solidale di Lucca dell’associazione “Amici del Cuore”. Dopo una approfondita sanificazione dei locali e delle apparecchiature, riaprirà con tutti i dispositivi di sicurezza per medici e pazienti, e presto sarà disponibile anche il test sierologico rapido Covid–19, grazie a Biolabor. Prossimo ormai alla riapertura del 4 maggio, il Centro di Sanità Solidale viene preparato per essere un luogo sicuro e in linea con le normative di contrasto al Covid-19: durante questa settimana, in tutti gli ambienti del Centro viene effettuata una sanificazione straordinaria a base di ozono da parte di una ditta specializzata, cosa che permetterà di ricominciare a lavorare in una struttura libera da ogni eventuale contaminazione. Per gli utenti del centro è già possibile prenotare i servizi, chiamando lo 0583 327790 dal lunedì al sabato, via e-mail centrosanitasolidale@gmail.com o compilando il modulo di prenotazione online sul sito https://amicidelcuoredilucca.it. Modalità di accesso: il giorno dell'appuntamento è necessario accedere al Centro da soli, salvo le situazioni in cui è richiesto necessariamente l'accompagnamento (persone con disabilità, minori, etc), e utilizzare la mascherina (al Centro sarà possibile riceverne una). È necessario, per evitare eventuali assembramenti, il rispetto della puntualità con uno scarto massimo di 10 minuti di anticipo o ritardo rispetto all'orario stabilito.