Altri cinque alberi malati saranno abbattuti sulle Mura

giovedì, 7 maggio 2020, 18:18

Questo pomeriggio è stata firmata un’ordinanza di abbattimento per cinque alberi malati dalle mura in particolare un ippocastano posto lungo la salita Caffè delle Mura, due tigli posti nella cortina San Donato, un ligustro posto nel baluardo San Pietro e un olmo posto nel baluardo San Salvatore. Gli abbattimenti sono stati decisi in seguito al completamento del nuovo censimento delle alberature delle Mura urbane e alle conclusioni di uno studio di stabilità delle alberature della cortina di Porta San Donato nuova, redatti da due tecnici e consegnati nelle settimane scorse all’amministrazione comunale. Nelle relazioni i cinque alberi sono stati segnalati da abbattere immediatamente perché gravemente malati.