Torneo eseried, Lucchese travolta dal Savoia

Altre notizie brevi

sabato, 9 maggio 2020, 13:03

Sospendere il prelievo fiscale, dare regole più chiare e cambiare i criteri di rischio per l'impresa, con il contagio da Covid-19 che passa da infortunio a malattia professionale. Sono alcune delle richieste che Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana lancia per evitare "il crollo del sistema produttivo".

venerdì, 8 maggio 2020, 11:06

Oggi è un giorno speciale per Daniele Deoma: il ds rossonero compie 48 anni. L’ex giocatore della Lucchese e attualmente dirigente sperava di festeggiare con la promozione certa in Serie C, ma dovrà aspettare qualche giorno.Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.

giovedì, 7 maggio 2020, 18:38

"Le ultime indicazioni fornite dall’Esecutivo vanno nella direzione che la Lega Nazionale Dilettanti ha preso sin dall’inizio di questa emergenza. Mantenere il dialogo costante con tutte le istituzioni coinvolte nella ricerca di soluzioni per il nostro movimento, sta pagando.

giovedì, 7 maggio 2020, 18:18

Questo pomeriggio è stata firmata un’ordinanza di abbattimento per cinque alberi malati dalle mura in particolare un ippocastano posto lungo la salita Caffè delle Mura, due tigli posti nella cortina San Donato, un ligustro posto nel baluardo San Pietro e un olmo posto nel baluardo San Salvatore.