Il diesse Deoma fa 48 anni

venerdì, 8 maggio 2020, 11:06

Oggi è un giorno speciale per Daniele Deoma: il ds rossonero compie 48 anni. L’ex giocatore della Lucchese e attualmente dirigente sperava di festeggiare con la promozione certa in Serie C, ma dovrà aspettare qualche giorno.Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.