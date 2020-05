Muore lo storico tifoso rossonero Giancarlo Parducci

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:06

Online la campagna di crowdfunding per aiutare le persone più colpite dagli effetti economici del Coronavirus e per rilanciare la città: il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Lucca sbarca su Eppela, la piattaforma italiana di crowdfunding: https://www.eppela.com/cuoredilucca.

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:11

Un gesto di generosità che ha fruttato1660 euro, quelli raccolti per un'asta benefica per "Uniti per la provincia di Cremona" legata all'emergenza sanitaria. La maglia è quella grigiorossa anni '80 dell'ex rossonero Maurizio Gaiardi, indimenticabile componente della squadra 1977-1978, l'anno dei seimila a Ferrara.

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:10

Metro srl ricorda che coloro che sono in possesso di permesso Ztl annuale 2019 hanno la validità prorogata fino al 31 agosto e possono procedere con il rinnovo negli uffici di Metro a partire dal 1° luglio 2020.

mercoledì, 13 maggio 2020, 08:59

Partono i lavori di rimozione di una delle ceppe dei due platani abbattuti lo scorso anno in piazza Napoleone. In particolare sarà definitivamente asportata la ceppa devitalizzata dell’esemplare colpito dal cancro colorato (quello più a sud).