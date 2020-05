Test sierologico su prelievo ematico Covid-19 per tutti al Centro di Sanità Solidale di Lucca

martedì, 12 maggio 2020, 12:48

Dopo un’approfondita sanificazione dei locali e delle apparecchiature, il centro dell’associazione “Amici del Cuore” ha riaperto con tutti i dispositivi di sicurezza per medici e pazienti, e da domani effettua i test da prelievo del sangue di tipo "qualitativo", che evidenzia al soggetto se positivo o negativo alle immunoglobuline IGG e IGM, e di tipo "quantitativo", che indica il numero preciso di anticorpi sviluppati. Il primo ha un costo di 30 euro, il secondo di 50. La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0583 327790 dal lunedì al sabato. Ulteriori informazioni via e-mail centrosanitasolidale@gmail.com e sul sito https://amicidelcuoredilucca.it. Istruzioni per le modalità di accesso al Centro: il giorno dell'appuntamento è necessario accedere al Centro da soli, salvo le situazioni in cui è richiesto necessariamente l'accompagnamento (persone con disabilità, minori, etc), e utilizzare la mascherina (al Centro sarà possibile riceverne una). È necessario, per evitare eventuali assembramenti, il rispetto della puntualità con uno scarto massimo di 10 minuti di anticipo o ritardo rispetto all'orario stabilito. All'interno della porta d'ingresso del Centro, per garantire la massima sicurezza degli operatori sanitari e dei fruitori del Centro, viene allestito un triage con la procedura di accoglienza dell'utente dove sarà misurata la temperatura. Una volta raggiunta la segreteria, le sale d'attesa a disposizione saranno tre (prima ce n’era una sola), grazie alla riconversione di alcuni ambulatori a tale utilizzo. Tutto il personale indosserà i dispositivi individuale di sicurezza. I medici e gli infermieri avranno visiera protettiva, mascherina, camice monouso e guanti e saranno a disposizione di tutti gel sanificanti per le mani.

