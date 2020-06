Ritiro estivo, spunta anche l'ipotesi di San Romano in Garfagnana

Altre notizie brevi

giovedì, 25 giugno 2020, 17:43

Il Consiglio Federale odierno è stato commentato dal presidente della Lega Pro Fracesco Ghirelli: “Nel corso del Consiglio vi sono state due importanti conferme per la nostra Lega. In particolare è stato deliberato che il format dei campionati rimarrà invariato e che, in caso di vacanze d’organico, verrà applicata la...

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:13

L'ex direttore rossonero Antonio Obbedio, dopo l'esperienza non troppo fortunata a Messina, ha ritrovato la Lega Pro ed è infatti il nuovo direttore sportivo del Renate, impegnato nei play off per andare in Serie B. A lui gli auguri per questa nuova avventura.

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:00

Reso noto il programma nelle date e con gli orari d’inizio dei play off e play out:

mercoledì, 24 giugno 2020, 08:11

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi presentati da numerose squadre di Serie D in merito alla decisione di chiudere con la retrocessione delle ultime quattro tutti i gironi dei campionati.