Anticipo Como-Pistoiese: i lariani si impongono con il minimo scarto

Altre notizie brevi

sabato, 3 ottobre 2020, 19:23

Conclusi i primi due anticipi validi per la seconda di andata nel girone A della Serie C. Ecco i risultati:

sabato, 3 ottobre 2020, 12:59

L'ex attaccante rossonero Filip Raicevic, classe 1993, è passato in prestito dal Livorno alla Ternana con la formula del diritto di riscatto.

sabato, 3 ottobre 2020, 09:09

Giovanni Langella, ex tecnico in seconda della Lucchese con mister Favarin, è tornato a parlare dei rossoneri per commentare a www.tuttoc.com il ritorno a Lucca di Marco De Vito: "Sono contento perché è un ragazzo serio e sempre disponibile con tutti.

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:26

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Novara mister Banchieri che ha parlato del match con i rossoneri: "Situazione è abbastanza complessa, a livello numerico siamo contati in difesa e a centrocampo, anche per le prossime gare, ma faremo il meglio che possiamo senza cercare alibi.