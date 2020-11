Decima di andata, i risultati delle ultime gare: il Livorno dilaga

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 novembre 2020, 18:29

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri, dove mister Lopez ha suddiviso la squadra per reparti. Il trainer romano ha lavorato principalmente con la linea di difesa mentre il suo vice Di Stefano con centrocampo e attacco. Sono rientrati in gruppo anche Molinaro e Ceesay che ieri avevano lavorato a parte.

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:53

Si sono concluse altre quattro gare valide per il decimo turno di andata del girone A. Ecco i risultati, tra i quali spicca la vittoria fuori casa del Renate nello scontro diretto per la vetta con la Carrarese:

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:25

Largo successo della Pergolettese nella prima gara odierna valida per la decima di andata: i lombardi si sono imposti per 4-1, e sia pure in dieci uomini, a Olbia.

martedì, 10 novembre 2020, 19:06

La Lega Pro ha ufficializzato il cambio del fischio d'inizio di Olbia-Lucchese, in programma mercoledì 18 in Sardegna e valida per l'ottava di andata: si giocherà alle 15 aziché alle 20,30.