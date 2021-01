Stadio, venerdì il sopralluogo della commissione consiliare Lavori Pubblici

martedì, 12 gennaio 2021, 13:00

La commissione Lavori Pubblici è convocata presso lo Stadio Porta Elisa, Via dello Stadio, Lucca, per venerdì 15 gennaio 2021 ore 15, per un sopralluogo allo stadio Porta Elisa, per verificare lo stato della manutenzione della struttura come richiesto dal consigliere Nicola Buchignani.