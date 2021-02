Grosseto-Lucchese, dirige Zucchetti di Foligno

Altre notizie brevi

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:41

Allenamento mattutino per la Lucchese. All'Acquedotto si sono ritrovati quei giocatori che non hanno giocato o hanno giocato poco ieri nella partita contro il Novara. Esercitazioni tecniche e partitella. È stato questo il menù che ha proposto lo staff rossonero. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano.

domenica, 31 gennaio 2021, 16:55

Concluse tutte le gare domenicali valide per la seconda di ritorno del girone A. Ecco i risultati:

sabato, 30 gennaio 2021, 19:21

Si sono concluse tutte e sei le gare valide per la seconda di ritorno nel girone A in programma nella giornata odierna. Ecco gli incontri in programma:

venerdì, 29 gennaio 2021, 15:31

Sulla decisione federale di permettere il posticipo del pagamento degli stipendi ai calciatori, dice la sua anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “In Consiglio Federale si è correttamente deciso di rispettare la scadenza del 16 febbraio pv per il pagamento degli emolumenti e nel contempo si è preso...