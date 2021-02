Pro Sesto-Pergolettese rinviata a data da destinarsi

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:34

La Lega Pro, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 12.02.2021 dalla società Pro Sesto; - delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana che ha rilevato “a seguito del riscontro di due ulteriori casi Covid dopo gli otto già rilevati la scorsa settimana” la presenza di cluster in corso di evoluzione, in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Pro Sesto-Pergolettese, in programma sabato 13 febbraio 2021, Stadio “Ernesto Breda”, Sesto San Giovanni, venga rinviata a data da destinarsi.