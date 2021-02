Sesta di ritorno, tutti i risultati della giornata

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:41

Domani al via ai quarti di finale della Social Pro League. Le squadre che riusciranno a passare il turno negli ottavi entreranno nella fase successiva, disputando le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale. Mancano poche ore all'inizio della nuova fase di gioco.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 12:15

La Lega Pro, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 16.02.2021 dalla società Pro Sesto; - delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana che ha...

martedì, 16 febbraio 2021, 19:18

Nell'anticipo valido per la sesta di ritorno, la Pro Vercelli ha sconfitto in trasferta la Juventus B, prossima avversaria dei rossoneri domenica: la gara è terminata 2-0 per i bianchi di mister Modesto che hanno realizzato un gol per tempo.

martedì, 16 febbraio 2021, 08:48

Sesta di ritorno che nel girone A verrà disputata tra oggi e domani. Ecco le gare in progamma nel turno infrasettimanale: