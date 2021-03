Juventus B-Pergolettese, rinviata a data da destinarsi

Altre notizie brevi

giovedì, 11 marzo 2021, 16:39

Simone Pecorini della Pro Sesto è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo le gare di recupero disputate mercoledì. Pecorini non sarà dunque disponibile per la trasferta che i lombardi faranno al Porta Elisa domenica prossima.

mercoledì, 10 marzo 2021, 17:15

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 09.03.2021 dalla società Pistoiese; delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Pistoia – Azienda USL Toscana Centro, pervenuta in data 08.03.2021; della successiva comunicazione Dipartimento...

mercoledì, 10 marzo 2021, 17:13

Cambia l'orario di inizio del match tra Giana e Lucchese in programma mercoledì 17 marzo: si giocherà a partire dalle ore 15, con la Lega Pro che ha ratificato l'accordo raggiunto tra i due club. Inizialmente il match era previsto per le 17,30.

mercoledì, 10 marzo 2021, 16:47

Il recupero valido per la quinta di ritorno tra Pro Sesto e Pergolettese si è concluso sul punteggio di 2 a 0 per gli ospiti. La Pro Sesto, come si ricorderà sarà la prossima avversaria dei rossoneri domenica al Porta Elisa.