Penultima di campionato: tutti i risultati, Como promosso

Altre notizie brevi

sabato, 24 aprile 2021, 14:45

Gaetano D'Agostino, tecnico del Lecco, come riporta Leccochannelnews ha commentato la sfida dei lombardi contro la Lucchese: "Alla Lucchese serve solamente la vittoria, non possono né pareggiare né tantomeno perdere, mentre noi vogliamo scalare la classifica.

venerdì, 23 aprile 2021, 18:56

Cinque squalificati e ora anche il portiere ko: con una nota il Lecco comunica che durante la partita Lecco-Olbia, il portiere bluceleste Marco Pissardo ha subìto una lesione di II grado al bicipite femorale destro.

venerdì, 23 aprile 2021, 18:50

La squadra si è allenata allo stadio Porta Elisa e rispetto a ieri le indicazioni non sono cambiate. Mister Di Stefano ha lavorato sotto l'aspetto atletico e motivazionale in vista di una partita che è decisiva quella di domenica prossima contro il Lecco, dove la Lucchese dovrà a tutti i...

venerdì, 23 aprile 2021, 08:32

Penultima di campionato che nel girone A della Serie C sarà disputata in contemporanea alle ore 15 di domenica. Ecco tutte le gare in programma: