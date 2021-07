La Serie C andrà in diretta tv all'estero

giovedì, 29 luglio 2021, 21:35

Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i tifosi e appassionati della Serie C sparsi nel mondo potranno seguire le partite in diretta: a partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196 Sports trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori e allenatori e tutte le curiosità sui 60 club della Serie C.