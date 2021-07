Serie D, il campionato partirà il 21 settembre

Altre notizie brevi

lunedì, 5 luglio 2021, 18:17

Approdano al Modena due ex giocatori rossoneri: si tratta dell'attaccante Alessandro Marotta e del difensore Riccardo Baroni.

venerdì, 2 luglio 2021, 08:38

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Paganese è (quasi) salva: "Il presidente della I sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ieri ha accolto l'istanza del ricorso della Paganese sospendendo provvisoriamente l'atto dell'Agenzia delle Entrate di diniego alla transazione fiscale.

giovedì, 1 luglio 2021, 14:25

Dopo che sono scaduti i termini per le società di Lega Pro per presentare la domanda di iscrizione, la redazione di notiziariocalcio.com ha ipotizzato una graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Secondo i criteri per i ripescaggi, le nove vincitrici dei playoff di serie D andranno a formare una...

martedì, 29 giugno 2021, 19:15

Il Campionato di Serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza.