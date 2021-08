Al via la stagione anche della Lucchese femminile

Altre notizie brevi

sabato, 14 agosto 2021, 15:53

Ufficializzati gli arrivi di altri tre giovani in rossonero. La Lucchese annuncia di aver acquisito in prestito dal Crotone il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Nanni (attaccante classe ’00) e dal Genora quelle di Daniel Dumbravanu (difensore classe ’01).

venerdì, 13 agosto 2021, 19:02

Bella soddisfazione per l'ex attaccante rossonero Flavio Bianchi. I 13 gol con la Lucchese nello scorso campionato gli sono valsi la conferma nella squadra rossoblu allenata da Ballardini e nel primo turno di Coppa Italia contro il Perugia Bianchi è partito da titolare.

giovedì, 12 agosto 2021, 21:18

Il Fano, dopo il pronunciamento negativo del Collegio di Garanzia del Coni, non si arrende e preannuncia ricoroso davanti al Tar del Lazio per provare a essere ripescato in serie C. Secondo la società marchigiana, dopo l’esame della documentazione dei ripescaggi, sarebbe emerso un differente trattamento e ha già conferito...

giovedì, 12 agosto 2021, 18:48

Spunta un altro nome per il mercato rossonero, quello di Manuele Malotti. L'esterno offensivo classe '97 nato a Firenze, si è svincolato dal Novara ed è conteso anche da Pistoiese, Teramo e Lecco.