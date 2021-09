Qui Ancona, mister Colavitto: "Vittoria che ci fa andare avanti con fiducia"

sabato, 25 settembre 2021, 16:58

A fine gara si è presentato in sala stampa anche mister Colavitto che ha commentato la gara vittoriosa contro i rossoneri: "Avevo chiest oai ragazzi di arrivare in doppia cifra a livello di classifica. Mi hanno fatto questo regalo. Contro una squadra di gamba e di categoria. Una vittoria che ci fa andare avanti con fiducia in questo campionato."