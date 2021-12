Giudice sportivo, 3000 euro di multa alla Lucchese

martedì, 7 dicembre 2021, 17:26

Derby con la Carrarese che porta tremila euro di multa alla Lucchese da parte del giudice sportivo su immancabile segnalazione della procura federale "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 16°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.". Una giornata di squalifica invece al portiere apuano Thomas Vettorel espulso durante il primo tempo.