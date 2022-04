Qui Carrara, mister Di Natale: "La sfida di sabato, crocevia della stagione"

giovedì, 7 aprile 2022, 17:02

Il tecnico della Carrarese Antonio Di Natale ha parlato anche della Lucchese nella sua conferenza stampa, come riporta il sito ufficiale degli apuani: "La sfida di sabato può rappresentare ulteriore crocevia della nostra stagione per di più in uno dei classici derby toscani . Infatti si incontrano due squadra che stanno sgomitando per rimanere nei piazzamenti validi per i playoff. Un risultato pieno a favore di una o l'altra potrebbe seriamente mettere a rischio il piazzamento nei primi dieci posti della graduatoria. La partita richiederà sforzo mentale e grande freddezza nell'affrontare, a livello nervoso, i vari momenti della gara . All'andata fu un match dall'andamento singolare perché ci fu un primo tempo sotto un nubifragio e con la nostra inferiorità numerica determinata da episodio riconducibile alle precarie condizioni del terreno di gioco ed un secondo tempo giocato una decina di giorni dopo con i miei ragazzi costretti in dieci a resistere senza avere grosse chance in avanti. Attualmente, mi aspetto una partita completamente diversa con contenuti tecnici più interessanti e con la possibilità e necessità che le due squadre, in considerazione dell'alta posta in palio, debbano affrontarsi a viso aperto. Non è solo uno scontro diretto perché potrebbe diventare una partita ad eliminazione a danno della squadra che avrà un risultato negativo. La Lucchese ha dimostrato ,ancora di più nel girone di ritorno ,di essere un gruppo tosto e ben allenato con picchi di rendimento non da poco se si considera che i rossoneri hanno ottenuto vittorie contro Reggiana e Pescara e fermato sul pari la capolista Modena. I rossoneri si schierano con assetto paritetico al nostro, un 4.3.1.2 che ha caratteristiche diverse però se si valuta la fisicità anche del centrocampo. In avanti ci sono profili molto fastidiosi che possono inventare la giocata da un momento all'altro".