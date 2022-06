Qui Pescara: mister Colombo è il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

sabato, 18 giugno 2022, 15:07

Con un accordo sino al giugno del 2024, Domenico Toscano è ufficialmente il nuovo allenatore del Cesena.

sabato, 18 giugno 2022, 07:51

Roberto Occhiuzzi è il nuovo allenatore dell'Olbia: il tecnico reduce dall'esperienza a Cosenza, è stato ufficialmente annunciato dalla società sarda.

mercoledì, 15 giugno 2022, 16:04

La Reggiana ha ufficialmente comunicato di voler proseguire il suo rapporto con il tecnico Aimo Diana, che dunque sarà sulla panchina dei granata anche nella prossima stagione.

domenica, 12 giugno 2022, 23:32

Vincendo sul proprio terreno per 1-0 (lo stesso risultato dell'andata) contro il Padova, il Palermo si è aggiudicato l'ultimo posto utile per la Serie B e vola nella cadetteria. Decide un gol di Brumori nel primo tempo, veneti che finiscono la gara in nove.